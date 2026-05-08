Ocho Detenidos, entre Ellos Un Menor de 15 Años, tras Enfrentamiento en Doctor Arroyo, NL

Después de un enfrentamiento protagonizado por civiles armados y elementos de Fuerza Civil, el saldo fue de ocho personas detenidas, entre ellas un adolescente de aproximadamente 15 años de edad. Además, uno de los sospechosos resultó lesionado durante los hechos.

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El enfrentamiento se registró en la zona sur del estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de Doctor Arroyo, en el ejido o comunidad de San Vicente de González. De acuerdo con los primeros reportes, los civiles armados atacaron a balazos a los elementos de Fuerza Civil que se desplazaban en varios vehículos por la zona.

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Las autoridades señalaron que los uniformados fueron agredidos por personas que viajaban en autos y camionetas con placas de Texas y del Estado de México. Tras el ataque armado, se inició una persecución en la que participaron elementos de Fuerza Civil, con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Durante el operativo, las corporaciones de seguridad lograron ubicar y detener a los sospechosos involucrados en la agresión. Entre las personas capturadas se encuentra un menor de edad de aproximadamente 15 años, quien también quedó a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento correspondiente de las investigaciones.

Identifican a los detenidos

Las autoridades identificaron a los detenidos como:

Aldo, de 26 años

Christopher, de 19 años

Kevin, de 18 años

Oscar, de 18 años

Jordy, de 24 años

Luis, de 22 años

Yasmin, de 25 años

Un adolescente no identificado, de 15 años

Aseguran armas y equipo táctico

Tras la detención de las ocho personas, las autoridades aseguraron diverso armamento y equipo táctico que presuntamente era utilizado por los sospechosos. Entre lo decomisado se encuentra un fusil Barret cargado, una caja con municiones, siete armas largas, además de cargadores, equipo táctico y otros objetos que serán integrados a las investigaciones correspondientes.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las indagatorias para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la región sur de Nuevo León.

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Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

RR