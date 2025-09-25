PROFEPA Visitará a Osos Enfermos en el Zoológico La Pastora en Monterrey, Nuevo León

Tras la difusión de un video en el que se puede observar a dos osos en aparentes malas condiciones dentro del Zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León, autoridades estatales emitieron un comunicado en el que explican la situación actual del animal y las acciones realizadas para su cuidado. En el documento, se detalla que hace dos años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregó el ejemplar al zoológico, luego de ser rescatado con graves enfermedades irreversibles.

Los osos presentaban, desde entonces, infección, problemas renales y hepáticos, lo que ha limitado su recuperación.

Las autoridades de la Parque la Pastora precisaron que, desde su llegada, el animal ha permanecido bajo constante vigilancia y atención médica, con las siguientes medidas implementadas:

Atención veterinaria especializada las 24 horas del día.

Suministro de medicamentos para controlar el dolor.

Monitoreo médico permanente en coordinación con Profepa.

Adaptación de instalaciones para su bienestar.

Supervisión de especialistas en fauna silvestre.

El Estado de Nuevo León aseguró que el compromiso es brindarle la mejor calidad de vida posible, considerando que sus padecimientos son irreversibles. Asimismo, informaron que este jueves 25 de septiembre un equipo de veterinarios, en conjunto con Profepa, llevará a cabo una evaluación integral del estado de salud del oso.

El objetivo es determinar las acciones a seguir y tomar decisiones sobre su futuro, siempre priorizando su bienestar.

Con este comunicado, el Zoológico La Pastora busca aclarar la situación tras las críticas generadas en redes sociales por el video difundido, reiterando que el animal ha recibido atención continua desde su rescate.

¿Qué pasó con el oso en La Pastora en Monterrey?

Una nueva denuncia de presunto maltrato animal se difundió en redes sociales, esta vez en torno a dos osos negros que habitan en el Parque La Pastora, en Monterrey. A través de un video de 17 segundos, se observa al ejemplar en condiciones aparentemente deplorables: con bajo peso, rodeado de moscas y con visibles heridas en la piel y las garras. Las imágenes generaron indignación y cuestionamientos sobre el trato que recibe el animal dentro del zoológico.

Sin embargo, el propio zoológico admite que las enfermedades que padece el animal son irreversibles, por lo que su recuperación completa no es posible.

