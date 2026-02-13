Evacúan a 22 Personas Tras incendio en Empresa de Parque Industrial en Santa Catarina, NL

Un incendio se registró la mañana de este viernes 13 de febrero en una empresa dedicada a la fabricación de ventiladores industriales, ubicada en el Parque Industrial Finsa, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El reporte inicial se recibió a las 07:54 horas en el cruce de Camino a la Granja Los Olivos y Carretera a García, lo que generó la movilización inmediata de elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes acudieron tras el aviso del personal de seguridad de la compañía, que indicó la presencia de fuego al interior de las instalaciones. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Desalojan a 22 trabajadores

Como medida preventiva, 22 personas fueron evacuadas del inmueble para salvaguardar su integridad, mientras los cuerpos de auxilio realizaban las maniobras correspondientes para controlar la situación.

Autoridades confirmaron que tres personas resultaron lesionadas. Una de ellas presentó quemaduras y recibió atención médica en el lugar, mientras que otra fue atendida por una crisis nerviosa. La tercera persona también fue valorada por paramédicos, sin que hasta el momento se haya detallado la gravedad de las lesiones.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia. Las autoridades permanecen en el sitio realizando inspecciones para descartar riesgos adicionales y comenzar con las investigaciones que permitan determinar el origen del fuego.

