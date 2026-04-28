Evacúan a 9 Personas por Incendio en Casa al Sur de Monterrey

La mañana de este martes 28 de abril de 2026 se registró el incendio de una casa habitación en la colonia Los Cristales, al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León. El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Los Pinos y avenida Los Remates, una zona caracterizada por la presencia de quintas cercanas a la Carretera Nacional.

Video: Se Quema Casa; No Hay Heridos en Col. Los Cristales en Monterrey l N+ Monterrey

El reporte inicial alertaba sobre la posibilidad de personas atrapadas dentro del domicilio, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y elementos de seguridad. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 06:36 horas, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Al sitio acudieron unidades de Protección Civil estatal, así como personal de Bomberos y Protección Civil de Monterrey.

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Sin embargo, los primeros en llegar fueron elementos de Fuerza Civil, quienes actuaron como primeros respondientes. Uno de los oficiales ingresó al inmueble y comenzó labores para sofocar el fuego utilizando cubetas con agua, logrando contener parcialmente las llamas y evitando que el incendio se propagara a otras áreas

Evacuación y control del incendio

Como parte de las acciones de emergencia, nueve personas fueron evacuadas del interior de la casa. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, gracias a la rápida intervención de los rescatistas. El incendio se concentró principalmente en uno de los cuartos del domicilio, donde había acumulación de muebles, lo que facilitó la propagación del fuego en esa área específica.

Tras varios minutos de trabajo coordinado entre las corporaciones, el incendio fue controlado en su totalidad. Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni heridas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales Protección Civil de Nuevo León informó que continuará con el seguimiento del caso para determinar las causas del incendio. Mientras tanto, se destacó la oportuna actuación de los cuerpos de auxilio.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR