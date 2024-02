Ex Procuradores Piden Reconocer Crisis de Violencia en NL y No Politizar Inseguridad

En medio de la crisis de violencia e inseguridad que vive Nuevo León, Fiscales y ex integrantes de la extinta Procuraduría de Justicia de Nuevo León pidieron a las actuales autoridades de los diferentes niveles de gobierno no mezclar los conflictos políticos con la impartición de la justicia.

Javier Garza y Garza, Fiscalía Anticorrupción, así se expresó:

La declaración surge después de que el crimen organizado diera muestra de ganar terreno en Nuevo León tras incendiar edificios municipales en Dr. Coss.



Al llamado se sumó el ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones y aspirante a Fiscal Genera de Justicia, Guadalupe Saldaña, quien dijo que la justicia debe mantenerse apartidista, lejos de cualquier grupo de poder y pidió evitar el marketing político en temas de seguridad así como reconocer el problema.

Un gran problema que tenemos es el negarnos, eso no abona. El negarnos a una problemática, volver hacia otro lado o dar declaraciones donde se minimiza o niega esa problemática, no va a resolver.... Lo grave, por ejemplo, es cuando la delincuencia se comienza a atrever a lo que ya no se atrevía.