Usuarios Esperan Más de una Hora para Subir al Transporte Público en NL

A pesar de la promesa que han recibido sobre la llegada de nuevas unidades de transporte público, lo cierto es que los usuarios que utilizan diferentes Rutas en el municipio de García siguen enfrentándose a largas esperas para poder abordar un camión que los lleve a sus trabajos en la zona metropolitana de Monterrey.

Es un recorrido a la altura de la colonia Valle de Lincoln se pudo notar como muchos usuarios tienen que dejar pasar muchos camiones porque estos llegan a este punto completamente llenos, por lo que es imposible abordarlos.

Para evitar permanecer mucho en estas paradas del camión en espera de poder abordar una unidad, hay quienes incluso salen de madrugada de casa, aunque, aun así, no se pueden evitar los largos y tediosos trayectos de un lado a otro.

Mis hijos van a la prepa y se tienen que levantar a las tres de la mañana para poder ellos agarrar un camión, sino no llegan, de aquí transbordan a la Ecovía y todavía agarrar otro camión, o sea, son tres camiones; a las tres de la mañana, a las cuatro y media tienen ya que ellos estar en la Ecovía porque si no se hace todo eso y ya no se puede