Alarma Explosión en Colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León
Un fuerte estruendo causado por la explosión de pirotecnia movilizó a los elementos de emergencia a la colonia Los Olmos, en Pesquería
Unidades de emergencia se movilizaron la noche de este viernes 28 de noviembre por el reporte de una explosión en un domicilio donde aparentemente se almacenaba una gran cantidad de pirotecnia, en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
Información en proceso...