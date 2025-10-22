Explosión de Polvorín Deja Una Persona Herida en Guadalupe, Nuevo Léon

Al menos una persona resultó herida y una casa terminó con daños tras la explosión de un polvorín en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia la madrugada de este miércoles 22 de octubre. El siniestro se originó en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Montes de Oca, el cual había sido habilitado como una dulcería.

En el sitio, de acuerdo con los reportes, se almacenaba pirotecnia, pese a que desde hace algunos años está prohibida su comercialización en esa zona. Tras recibir múltiples reportes por parte de vecinos alarmados por las fuertes explosiones y las luces visibles desde distintas calles, elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalupe y personal de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron de inmediato al lugar.

Los rescatistas trabajaron arduamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas cercanas. Gracias a la rápida intervención, se logró controlar el incendio, aunque la casa donde se originó la explosión sufrió importantes daños materiales.

En el sitio también se realizaron labores de inspección para descartar riesgos adicionales por posibles restos de material explosivo que pudieran detonar nuevamente.

Presencia de un menor pudo iniciar el fuego en casa de Guadalupe, Nuevo Léon

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, la pirotecnia almacenada en la casa sería del año pasado. Según testimonios de vecinos, un menor de edad se encontraba jugando cerca del material explosivo al momento del incidente, lo que habría provocado el inicio del fuego. Las autoridades aún no han confirmado esta versión; sin embargo, se mantiene como una de las principales líneas de investigación.

A pesar de la magnitud del suceso, el domicilio quedó sin resguardo policial ni acordonamiento preventivo por parte de las autoridades, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia Benito Juárez. Los vecinos expresaron su inquietud debido a que el inmueble funcionaba como un punto de almacenamiento de productos prohibidos, lo que representa un riesgo para la comunidad.

Hasta el momento, Protección Civil y Bomberos continúan con las labores de evaluación de daños y recolección de evidencia para determinar las causas exactas de la explosión.

