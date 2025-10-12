Explosión Provoca Incendio en Salón de Fiestas de Monterrey, Nuevo León

Un incendio registrado la mañana de este domingo 12 de octubre movilizó a los cuerpos de auxilio en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara una explosión dentro de un salón de fiestas, ubicado sobre la calle Zapotlán 206, en la colonia Mitras Sur.

De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el reporte fue recibido a las 11:03 horas a través de la línea de emergencia. En cuestión de minutos, se enviaron unidades al sitio, donde al arribar confirmaron la presencia de un incendio estructural en el interior del inmueble.

Tras realizar una evaluación de la escena, los rescatistas determinaron que el fuego se originó a causa de un cortocircuito en una línea eléctrica de 13 mil voltios, lo que provocó una explosión y el posterior incendio. Las llamas consumieron alrededor de 30 sillas metálicas y parte del mobiliario en el pasillo principal del casino.

Controlan incendio sin lesionados en Monterrey

El siniestro fue controlado a las 11:11 horas, gracias a la rápida coordinación entre Protección Civil Monterrey, Bomberos de Nuevo León, Policía de Monterrey y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes trabajaron para eliminar riesgos y cortar el suministro eléctrico.

Las autoridades informaron que no había personas dentro del establecimiento al momento del incidente, por lo que no se reportaron lesionados ni fue necesaria una evacuación. Tampoco se registraron daños en inmuebles aledaños.

El área quedó acordonada de manera preventiva mientras personal de la CFE y peritos municipales realizan los dictámenes correspondientes para descartar cualquier nuevo riesgo.

