Extorsionan a Guardia y Roban 200 mil Pesos en Agencia de Autos en San Pedro, Nuevo León

Un guardia de seguridad de una agencia automotriz ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, habría sido víctima de una extorsión telefónica que derivó en el robo de una importante cantidad de dinero durante la madrugada de este martes 14 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado identificado como Alberto, encargado del turno nocturno, se encontraba realizando sus labores de vigilancia en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Calzada del Valle, en la colonia Del Valle, cuando recibió una llamada de un número desconocido.

Los presuntos extorsionadores, le habrían exigido abrir la caja de seguridad y extraer el dinero que había en el interior, bajo amenazas y engaños. En medio de la confusión, el guardia forzó la caja registradora y logró sustraer aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, para posteriormente seguir las instrucciones de los falsos interlocutores.

Autoridades investigan robo en agencia de autos en San Pedro

Minutos después, al detectar movimientos irregulares en las cámaras de seguridad, personal administrativo de la agencia alertó a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García, junto con personal de seguridad interna, acudieron al sitio y confirmaron el robo.

El empleado fue localizado por los uniformados, aparentemente en estado de crisis nerviosa, y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se realizan las indagatorias correspondientes para determinar su grado de participación y confirmar si fue víctima de una extorsión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no atender llamadas de números desconocidos y reportar de inmediato cualquier intento de amenaza o engaño.

