Accidente de Pipa en Carretera Saltillo - Monterrey Moviliza a Autoridades; Hay un Lesionado

Un hombre quedó lesionado tras la volcadura de una pipa registrada en la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 47, en el municipio de García, Nuevo León. El accidente ocurrió cuando la unidad de carga salió del acotamiento y el conductor perdió el control, lo que derivó en la volcadura del vehículo sobre esta importante vía.

Video: Queda Hombre Lesionado Tras Volcar Pipa en García Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, el percance vial se originó a causa de una falla mecánica en la unidad. La pipa transportaba productos lácteos al momento del accidente, lo que ocasionó que terminara fuera de la carpeta asfáltica tras perder estabilidad. Diversas corporaciones de auxilio se movilizaron al lugar para atender la situación la cual no requirió el cierre de la vialidad.

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Estado del conductor y situación en la zona

El conductor, un hombre de entre 60 y 65 años de edad, resultó lesionado durante el incidente por lo que fue valorado en el lugar por los paramédicos, tras la revisión médica se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, pese a lo aparatoso del accidente. Asimismo, las autoridades señalaron que no se reportaron riesgos adicionales en la zona.

Personal municipal permaneció en el lugar hasta el retiro del vehículo siniestrado para evitar cualquier otro incidente. Las autoridades correspondientes continuaron con las labores necesarias para retirar la unidad y restablecer las condiciones normales en la zona afectada.

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Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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