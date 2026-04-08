Muere Motociclista Menor de Edad en Carretera a Laredo en Apodaca, Nuevo León

La madrugada de este miércoles 8 de abril se registró un accidente sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca, donde un motociclista menor de edad perdió la vida tras un fuerte impacto. De acuerdo con testigos, el joven circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta en color verde con negro, cuando fue impactado por el conductor de una camioneta.

Tras el golpe, el motociclista derrapó, perdió el control de la unidad y posteriormente se estrelló. El accidente provocó que el menor saliera proyectado, terminando por impactarse contra el canalón, lo que le ocasionó un fuerte golpe en la cabeza.

Video: Muere Motociclista en Choque en Carretera a Laredo en Apodaca

La camioneta involucrada en el percance se retiró del lugar, dejando al joven gravemente herido sobre la carpeta asfáltica al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja, ambulancias UMT, así como personal de Protección Civil de Ciénega de Flores, quienes atendieron el reporte y brindaron los primeros auxilios al motociclista.

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Sin embargo, tras la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Identificación de la víctima

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Ángel Mata, de 17 años de edad. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la carretera a Laredo, cerca del Aeropuerto del Norte. Autoridades correspondientes ya investigan lo ocurrido para dar con el conductor de la camioneta que presuntamente participó en el accidente y que abandonó el lugar tras el impacto. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su paradero.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR