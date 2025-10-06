Muere Odín, Perro Rescatista de Manada K9 de Protección Civil de Nuevo León

Con profundo pesar, Protección Civil de Nuevo León informó este lunes el fallecimiento de Odín uno de los perros rescatistas más experimentados y queridos de la manada K9 de la corporación.

Odín era un canino especializado en la búsqueda y localización de personas vivas y restos humanos, y a lo largo de su trayectoria participó en diversos operativos de emergencia en el estado y en la región. Su labor fue especialmente relevante durante los años 2020, 2021 y 2022, cuando fenómenos meteorológicos provocaron la desaparición de personas y se desplegaron equipos especializados para localizarlas.

Odín participó en búsquedas de difícil acceso

Perteneciente tanto a la agrupación Manada K9 como a Protección Civil Nuevo León, Odín trabajaba bajo el liderazgo y cuidado de Francisco Liñán, su manejador y compañero de vida. Juntos, participaron en búsquedas complejas en zonas de difícil acceso, siempre con la valentía y entrega que caracterizaban al ejemplar. La corporación estatal destacó que Odín falleció rodeado de amor, cuidado y calor humano por parte de su familia, tras años de servicio ejemplar.

Buen viaje, Odín. Vuela alto. Gracias por tus años de entrega y servicio

Odín fue parte fundamental de la unidad canina que ha contribuido a salvar vidas y a brindar respuestas a familias en momentos críticos. Su legado permanecerá en cada operativo de rescate y en la memoria de quienes compartieron con él esta importante misión.

Con su partida, Protección Civil de Nuevo León rinde homenaje a un compañero que, con su olfato, entrenamiento y nobleza, ayudó a traer esperanza en situaciones de emergencia.

