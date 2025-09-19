Familia Regiomontana Sufre Accidente en Cancún; Hombre Muere y Esposa es Llevada a Monterrey

Una familia de Monterrey, Nuevo León sufrió un accidente en un taxi de aplicación durante sus vacaciones en Cancún. Mario Martínez, hijo de la pareja afectada, relató que la madrugada del 16 de septiembre, sus padres viajaban de regreso de disfrutar de una noche de fiesta mexicana, el vehículo en el que viajaban perdió el control y se estrelló contra un poste en el cruce de las calles Bonampak y Chichén Itzá.

El padre de Mario, identificado como Jesús Mario Martínez Hernández, perdió la vida en el accidente, mientras que su madre, Nancy Haro, enfermera jubilada del Seguro Social, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la localidad.

Familia regiomontana piden ayuda a los ciudadanos para trasladar a sus familiares de Cancún a Monterrey, Nuevo León

Según comentó Mario Martínez, hijo de las víctimas, requieren del traslado aéreo de sus padres. Nancy Haro, de 51 años, presenta múltiples fracturas en tibia y peroné, cadera, brazos y mandíbula, además de requerir transfusiones de sangre. La gravedad de su estado ha generado complicaciones para su traslado y atención médica, ya que la aseguradora del taxi de aplicación ha limitado la cobertura hospitalaria a 400 mil pesos.

“Necesitamos una ambulancia aérea, mi mamá ha salvado muchas vidas como ex trabajadora del IMSS, se las friegas que se llevaba y también trasladar el cuerpo de mi papá”

Por otro lado, el costo de una ambulancia aérea para trasladarla a Nuevo León asciende a 350 mil pesos, cifra que la familia no tiene cubierta. Personas cercanas a la familia señalan que estos factores dificultan que Nancy reciba la atención adecuada y que el cuerpo de su esposo pueda ser trasladado a Nuevo León. La familia ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad regiomontana para apoyarlos en este momento crítico.

Quienes deseen ayudar a la familia Martínez Haro, residentes de Mitras Poniente, García, y contribuir para que Nancy reciba mejor atención médica y trasladar el cuerpo de su esposo, pueden comunicarse al número de WhatsApp 811 912 95 96. La familia asegura que cualquier apoyo será profundamente agradecido.

