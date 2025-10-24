Fiscalía de Nuevo León Descarta Participación de Policías en Secuestro de Traileros de Allende

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, descartó que los tres ciudadanos, dos de ellos traileros, originarios del municipio de Allende y reportados como desaparecidos luego de viajar a Reynosa, Tamaulipas, hayan sido secuestrados por miembros de alguna corporación policíaca.

Durante la mesa de seguridad, el funcionario señaló que, según las entrevistas realizadas por la Unidad Antisecuestros a los afectados, las personas fueron privadas de su libertad por sujetos encapuchados, quienes las mantuvieron retenidas por aproximadamente tres días. Posteriormente, los liberaron en el municipio de General Bravo, Nuevo León, desde donde los dos hombres y la mujer regresaron solos a sus domicilios en Allende.

Es totalmente falsa la versión de que estas personas habrían sido entregadas al crimen organizado o que algún miembro de corporación estuviera involucrado

El fiscal Flores Saldívar agregó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer cómo se produjo esta privación ilegal de la libertad de José Luis Garza Guerra, Ivan Alejandro Oyervides Ayala y Britany Paola Esquivel Oyervide, y determinar responsabilidades, en caso de encontrarse indicios de delito.

Víctimas se encuentran fuera de peligro tras desaparición en Nuevo León

Las tres víctimas se encuentran con vida y bajo el resguardo de sus familias, mientras las autoridades mantienen vigilancia y seguimiento a los hechos. Además, se revisan posibles protocolos de seguridad en la región para prevenir incidentes similares. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y mantener comunicación con los cuerpos de seguridad en caso de detectar situaciones de riesgo.

Se espera que en los próximos días se presenten actualizaciones sobre la investigación, y las autoridades no descartan que puedan surgir detenciones relacionadas con este caso.

