Fiscalía de Nuevo León Investiga Desaparición de 3 Traileros que Viajaban de Allende a Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la desaparición de tres traileros que salieron del municipio de Allende con destino a Reynosa, Tamaulipas, y de quienes no se ha vuelto a saber desde que llegaron a esa ciudad fronteriza.

El caso fue confirmado este miércoles 22 de octubre por el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, al término de la reunión de seguridad celebrada en el Palacio de Gobierno. El funcionario explicó que los conductores viajaban en caravana y se registraron en un hotel de Reynosa, pero posteriormente perdieron contacto con sus familiares.

Hasta el momento se sabe que se hospedaron en un hotel en Reynosa y efectivamente no han sido localizados, ni los choferes ni los vehículos

El fiscal agregó que ya se presentaron dos denuncias formales relacionadas con los tres casos y que la dependencia estatal mantiene comunicación con sus homólogos de Tamaulipas para coordinar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido.

Piden pronta localización de traileros desaparecidos en Tamaulipas

Hasta el momento, las autoridades únicamente han emitido las fichas de dos de los tres traileros que se encuentran en calidad de desaparecidos, que fueron identificados como José Luis Garza Guerra, de 27 años de edad, e Iván Oyervides Ayala, de 29 años de edad. Indicaron que continuarán las labores de rastreo en ambas entidades.

La desaparición de los traileros ha generado preocupación entre el gremio transportista y las familias de las víctimas, quienes piden la pronta localización de sus seres queridos. Flores Saldívar reiteró que se busca la colaboración de las autoridades tamaulipecas y federales para obtener información que permita avanzar en las investigaciones.

