Esperan Resultados de Autopsia de Niña que Murió Presuntamente por Balonazo en García, NL

Luego de que una niña identificada como Arleth, de 11 años de edad, muriera presuntamente tras recibir un balonazo en la cabeza mientras jugaba con sus amigos en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Video: Muere Niña de 11 Años Mientras Jugaba en García NL Recibió Balonazo en la Cabeza

El vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa, dio a conocer que ya fue practicada la autopsia de ley a la menor; sin embargo, indicó que aún están en espera de los resultados oficiales por parte del área de patología, los cuales permitirán determinar con precisión la causa del fallecimiento. De acuerdo con las primeras indagatorias y testimonios recabados por las autoridades, las personas que se encontraban jugando con la menor sostienen la misma versión de los hechos, señalando que todo se trató de un accidente mientras convivían en el sector.

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"Según lo referido por los testigos, el balón habría sido lanzado hacia arriba y, al momento de intentar atraparlo, terminó golpeando a la niña directamente en el rostro, situación que presuntamente derivó en complicaciones que posteriormente ocasionaron su muerte. Ya se practicó la autopsia de esta niña de 11 años, sin embargo, está pendiente, se envió a patología, tenemos información de quienes estaban jugando con ella que avientan el balón para arriba y al cacharlo le pega en la cara", explicó el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa.

Autoridades esperarán los resultados de la autopsia

Las autoridades señalaron que será hasta contar con los resultados completos de la autopsia cuando se pueda confirmar científicamente si el golpe fue la causa directa del fallecimiento o si existió alguna otra condición médica que pudiera haber influido. El caso ha generado consternación entre habitantes del municipio de García y usuarios en redes sociales, quienes han manifestado sus condolencias a la familia de la menor.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación correspondiente y continúa recabando entrevistas y evidencias relacionadas con el caso para esclarecer completamente lo ocurrido en la colonia Valle de Lincoln.

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Con información de Alexis Lozano/ N+

RR