Denuncian Presunto Abuso de Menores en Jardín de Niños de Escobedo, Nuevo León

En el municipio de Escobedo, Nuevo León, padres y madres de familia se manifestaron afuera del Jardín de Niños Julio Cortázar, ubicado en la colonia Laderas de San Miguel, para denunciar el presunto abuso sexual de tres menores dos niñas y un niño del turno vespertino. Desde el mediodía del 14 de octubre de 2025, los padres se reunieron frente al plantel para exigir justicia y respuestas por parte de las autoridades escolares y educativas.

Algunos expresaron su molestia al señalar que el director del jardín de niños no ha salido a dar la cara ni ofrecer una explicación sobre lo ocurrido. De acuerdo con los testimonios, una de las madres aseguró que su hija fue víctima del presunto abuso. Ante ello, se conformó una comisión de seguridad escolar para analizar las medidas que deben implementarse dentro del plantel.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya investiga uno de los tres casos denunciados. Como parte de las acciones preventivas, la institución educativa informó que se instalarán cámaras de seguridad y se prohibirá la entrada de trabajadores externos mientras haya menores dentro del plantel.

Padres exigen destitución de director tras denuncias de abuso en kínder de Escobedo

Los padres de familia, visiblemente molestos, pidieron la destitución del director, argumentando que actuó con lentitud ante las denuncias. Señalaron que uno de los primeros reportes ocurrió desde finales de septiembre y apenas fue atendido formalmente a mediados de octubre del año 2025.

En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo y personal de la Secretaría de Prevención Social, quienes ofrecieron acompañamiento legal y psicológico a las familias afectadas.

Por la gravedad del caso, las autoridades municipales y educativas han reforzado la vigilancia en el área y aseguraron que se dará seguimiento puntual a la investigación para proteger la integridad de los menores. Mientras tanto, padres de familia continúan firmando una petición para solicitar el cambio de la dirección del plantel, reiterando que su principal demanda es garantizar la seguridad y bienestar de los niños.

La comunidad escolar permanece a la espera de los resultados de la investigación y de las acciones que determine La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, mientras aumenta la exigencia de justicia y transparencia en torno a este presunto caso de abuso infantil en Escobedo.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

