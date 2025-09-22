Flamazo de Tanque de Gas Deja 3 Personas Lesionadas en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este lunes 22 de septiembre se registró un fuerte incidente, luego de que un tanque de gas presentara una falla que derivó en un flamazo al interior de un domicilio. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Las Flores en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el cilindro de gas presentó una fuga que de inmediato provocó un flamazo, causando alarma entre los vecinos del sector y dejando como saldo a tres personas lesionadas, entre ellos, dos adultos y un menor de apenas 3 años de edad. Debido a la gravedad de las heridas, las víctimas fueron trasladadas de inmediato a hospitales de la zona en ambulancias de Protección Civil de Santa Catarina y de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron rápidamente para brindar auxilio.

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina, Bomberos de Nuevo León y unidades de la policía acudieron al lugar para controlar la situación y brindar seguridad a los habitantes de la zona. Tras las labores de emergencia, las autoridades confirmaron que el incidente ya se encuentra bajo control y que no existe riesgo de propagación.

Elementos resguardan vivienda donde ocurrió un flamazo en Santa Catarina

La zona permanece resguardada por elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el área para permitir que los cuerpos de rescate realizaran su trabajo. Aunque el siniestro ocurrió en una calle privada, lo que evitó afectaciones mayores a la circulación, en la intersección con la calle San Francisco sí se ha registrado congestionamiento vehicular debido a la presencia de unidades de emergencia en ambos sentidos.

Autoridades informaron que las 3 personas lesionadas se encuentran recibiendo atención médica especializada, mientras que vecinos y autoridades exhortan a la ciudadanía a revisar constantemente sus instalaciones de gas con el fin de prevenir accidentes similares en los hogares.

