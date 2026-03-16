Fuertes Vientos del Frente Frío #41 Provoca Incendio en Terreno Baldío en Juárez, Nuevo León

Debido a los fuertes vientos que se registran en el área metropolitana, se reportó el incendio de un terreno baldío en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El incendio generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia durante varias horas, mientras las llamas avanzaban por el predio. El fuego se extendió por varios metros dentro del terreno, donde se encontraban decenas de camiones, camionetas y llantas.

El material acumulado en el lugar provocó que las llamas se propagaran rápidamente, generando una densa columna de humo que podía observarse desde distintos puntos alejados de la zona.

Video: Se Queman Camionetas y Llantas en Terreno Baldío en Col. Los Naranjos en Juárez

Elementos de la Policía Municipal de Juárez acudieron al sitio para resguardar el área y abanderar la circulación en las principales vialidades cercanas. En particular, la avenida Acueducto fue cerrada a la circulación debido al avance del fuego y al riesgo que representaba para los automovilistas. Durante el incendio, se escucharon algunas explosiones provocadas por combustible almacenado en los viejos camiones que se encontraban en el terreno.

Por esta razón, las autoridades también cerraron el paso en varios puntos cercanos a las colonias Los Naranjos y Santa Mónica, mientras realizaban maniobras para mantener a la población a una distancia segura. Las llamas eran visibles desde diversos sectores del municipio, lo que generó preocupación entre los habitantes de las colonias cercanas.

Vientos del frente frío complicaron el combate del fuego

Las rachas de viento provocadas por el frente frío número 41 dificultaron las labores para combatir el incendio. Debido a estas condiciones, los cuerpos de emergencia no podían realizar un ataque directo de manera adecuada. Ante la magnitud del incendio, se solicitó apoyo con maquinaria del municipio de Guadalupe, así como la llegada de más elementos de bomberos para poder controlar el fuego.

En algunos momentos, el incendio estuvo a punto de alcanzar líneas de electricidad cercanas, por lo que autoridades contemplaron la posibilidad de realizar cortes de energía para evitar otro incidente mayor. El fuego también alcanzó un negocio dedicado a la compra y venta de artículos de reciclaje que se encontraba en las inmediaciones del terreno baldío.

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Ante la situación, algunos vecinos del sector se sumaron a las labores para tratar de controlar el incendio mientras llegaban más unidades de emergencia. Tras varias horas de trabajo por parte de bomberos, personal de Protección Civil y habitantes de la zona, finalmente se logró sofocar el fuego en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Juárez. A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR