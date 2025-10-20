Fuerza Civil Asegura Más de 300 Mil Pesos y Droga en Operativos en Anáhuac y Zuazua, Nuevo León

Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León realizaron este lunes 20 de octubre dos importantes operativos en los municipios de Anáhuac y Zuazua, que derivaron en el aseguramiento de más de 300 mil pesos, droga, equipo táctico y la detención de tres personas.

El primer hecho ocurrió en el municipio de Anáhuac, donde oficiales detectaron un vehículo orillado con las luces intermitentes encendidas y una llanta baja. Al acercarse, encontraron en la parte trasera del automóvil varios paquetes con dinero en efectivo.

Los ocupantes fueron identificados como José “N”, de 38 años, y José “N”, de 29. Durante la inspección, los uniformados aseguraron un total de 308 mil 600 pesos, un chaleco balístico y una camioneta tipo pick-up color blanca.

Video: Detienen a 3 en Distintos Operativos en Anáhuac y Zuazua

Detienen a hombre en Zuazua, Nuevo León

En otro operativo, realizado también el viernes, pero en el municipio de Zuazua, Fuerza Civil detuvo a un hombre identificado como Guadalupe “N”, de 41 años, por presunta posesión de narcóticos.

El arresto ocurrió sobre la calle Santo Tomás, en su cruce con San Patricio, en la colonia Misión de Santa Elena, donde el sujeto fue sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Tras una revisión preventiva, se le decomisaron 63 envoltorios con marihuana, 40 dosis de cristal, una báscula digital, dos celulares y dinero en efectivo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades estatales destacaron que continuarán los operativos de vigilancia y aseguramientos en distintas zonas del estado.

