Suspenden a 4 Policías de Fuerza Civil por Presunto Abuso en Juárez, Nuevo León

Autoridades estatales de Nuevo León confirmaron la suspensión de cuatro elementos de Fuerza Civil de Nuevo León tras darse a conocer un caso de presunto uso indebido de la fuerza durante la detención de un joven en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los hechos quedaron registrados en imágenes que se difundieron en las últimas horas y que evidencian un posible abuso policial.

En ellas se observa cómo un joven, identificado como Dylan Alexander, de 25 años, fue sometido por los uniformados luego de que, de acuerdo con la versión oficial, aparentemente consumía sustancias ilícitas en la vía pública. Según el informe preliminar, el joven se habría resistido a la detención, lo que derivó en un forcejeo con los agentes.

Sin embargo, las imágenes muestran que, una vez que ya había sido derribado al suelo, uno de los policías de Fuerza Civil de Nuevo León le dio una fuerte patada en la cabeza, lo que lo dejó gravemente herido. Actualmente, Dylan se encuentra hospitalizado en estado delicado e intubado, de acuerdo con los reportes médicos. Fue trasladado al Hospital Metropolitano en San Nicolás de los Garza, donde permanece bajo atención médica especializada.

Madre exige justicia tras abuso policiaco en Juárez, Nuevo León

La madre del joven, Yadira Torres, relató que en un principio desconocían su paradero. Señaló que la familia pasó horas buscándolo en diferentes puntos hasta que finalmente les confirmaron que se encontraba hospitalizado. Explicó que fue la pareja de Dylan quien la alertó de que policías habían informado sobre su ingreso al hospital en estado inconsciente. La señora Yadira torres, madre del joven hospitalizado declaró que su hijo simplemente iba en bicicleta rumbo a la casa de su padre cuando fue interceptado por los policías de Fuerza Civil de Nuevo León

Según su versión, al no poder detenerse debido a que el vehículo no tenía frenos, los oficiales lo sometieron violentamente. Agregó que su hijo gritó pidiendo ayuda, lo que provocó que vecinos y familiares salieran al lugar, siendo en ese momento cuando lo golpearon severamente en la cabeza.

La madre exigió justicia y pidió apoyo a las autoridades, ya que Dylan es padre de una niña de tres años. Indicó que personal de Asuntos Internos de Fuerza Civil acudió para tomarle declaración y le recomendaron presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y Recursos Humanos.

Mientras tanto, la corporación informó que los cuatro elementos involucrados en la detención fueron suspendidos y están bajo investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades en este presunto caso de abuso de autoridad.

