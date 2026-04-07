Preocupan a Ganaderos Cinco Casos de Gusano Barrenador en Nuevo León

El presidente de la Unión Ganadera Regional del estado, Noel Javier Ramírez Mejía, solicitó este lunes 6 de abril el apoyo del Gobierno Estatal para prevenir que el número de contagios continúe en aumento. La preocupación crece entre los productores, sobre todo al considerar que en el vecino estado de Tamaulipas la cifra ya asciende a 111 casos, lo que representa un riesgo importante para la región.

El líder ganadero recordó que el primer caso en la entidad se registró en el municipio de Sabinas Hidalgo alrededor del mes de septiembre. Posteriormente, se confirmaron dos casos más en Montemorelos. Ante esta situación, reiteró la necesidad de implementar acciones preventivas de manera inmediata para evitar la propagación del problema en el ganado del estado.

Video: Pide Unión Ganadera Región de Nuevo León Apoyo al Gobierno por Casos de Gusano Barrenador

De acuerdo con la información disponible, el primer caso en Nuevo León se presentó en Sabinas Hidalgo. Más tarde, se detectaron dos casos adicionales en el municipio de Montemorelos. En semanas recientes, se sumaron otros dos casos en el municipio de Mier y Noriega, aunque estos últimos no se registraron en ganado, sino en perros, lo que también genera preocupación por la posible expansión del problema.

Cifras actuales en la entidad

Actualmente, Nuevo León cuenta con un total de cinco casos activos del gusano barrenador. La distribución es la siguiente:

Sabinas Hidalgo con un caso

Montemorelos con dos casos

Mier y Noriega con dos casos en perros

Estas cifras mantienen en alerta al sector ganadero, que busca evitar un incremento similar al observado en otras entidades del país.

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Noel Ramírez destacó la importancia de intensificar la dispersión de mosca estéril como una estrategia clave para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador. Esta medida ya se encuentra en aplicación en municipios como China, General Terán y Montemorelos, donde se busca contener la propagación de la plaga y proteger la salud del ganado en Nuevo León

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Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

RR