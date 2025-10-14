Explosión en Gasera Deja un Lesionado en Monterrey

Una fuerte explosión registrada durante la madrugada de este martes 14 de octubre generó la movilización de cuerpos de auxilio en el norte de Monterrey. El siniestro ocurrió alrededor de las 05:50 horas, en el cruce de Avenida Félix U. Gómez y Avenida Los Ángeles, en la colonia Industrial Benito Juárez.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, la emergencia se originó al interior de una gasera, donde se reportó la fuga de gas en un camión que se encontraba realizando maniobras de carga. Durante el incidente se produjo una explosión que provocó alarma entre trabajadores y vecinos del sector.

Resulta lesionado chofer de camión en explosión en Monterrey

Elementos de Protección Civil del Estado, en coordinación con personal de bomberos y autoridades municipales, acudieron al lugar para controlar la situación y verificar posibles riesgos adicionales. Según los primeros reportes, el operador del camión resultó lesionado, aunque su estado de salud fue reportado como estable tras recibir atención médica inmediata.

Las autoridades procedieron a realizar el cierre parcial de los accesos a la zona mientras se efectuaban las labores de enfriamiento y revisión del área afectada, con el fin de prevenir una nueva fuga o una posible reignición del gas.

Hasta el momento, no se han reportado más personas heridas ni daños estructurales de consideración. Protección Civil mantiene presencia en el sitio para continuar con las investigaciones que determinen las causas precisas de la fuga y evaluar las condiciones de seguridad del establecimiento.

