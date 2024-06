¿Habrá Clases en Nuevo León Ante Llegada de Intensas Lluvias?

Como medida de prevención ante las fuertes lluvias que se esperan para este miércoles y jueves en Nuevo León, el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado votó por unanimidad el suspender clases para la tarde de este miércoles y el jueves en todos sus turnos.

Se espera que el fenómeno climatológico se haga presente el miércoles, pero será el jueves cuando las precipitaciones se perciban más fuertes, siendo la zona citrícola y el área metropolitana donde más afecten, así mismo la mañana de este martes el Gobernador Samuel García dará a conocer si la suspensión de clases también incluye el viernes.

Pedimos a la población alerta máxima. No le hagan confianza, no salgan si no es necesario, por eso vamos a suspender clases y hablar con empresas, mucho cuidado con ríos, vados, arroyos. Estas lluvias en 2 o 3 horas puede pasar algo que no queremos una tragedia.