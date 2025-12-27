Hallan a Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Terreno Baldío de García

La tarde de este sábado 27 de diciembre se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate tras el hallazgo de un hombre sin vida en un terreno baldío ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones, en el municipio de García, Nuevo León.

El reporte se generó cerca del mediodía, cuando personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y la calle La Reserva, frente al sector Santuario. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba huellas evidentes de tortura, además de diversos golpes en el rostro y en el cuerpo, lo que hace presumir que se trató de una muerte violenta. El hombre no ha sido identificado hasta el momento.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como agentes de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación. También se solicitó la presencia de personal de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.

Inicia investigación por hallazgo de cuerpo

Llama la atención que el sitio donde fue localizado el hombre es un cruce altamente transitado por vecinos y automovilistas, lo que generó alarma entre los habitantes del sector. El cuerpo fue encontrado a las afueras de una caseta de ventas del fraccionamiento Santuario, lo que incrementó la inquietud entre la comunidad.

Las autoridades investigan si el cuerpo fue abandonado durante la madrugada del sábado, por lo que ya se realiza la revisión de cámaras de videovigilancia del sector con el fin de obtener información que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen y será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de determinar las causas de la muerte y el contexto en el que ocurrió este hecho, que se suma a otros incidentes de inseguridad registrados recientemente en la zona metropolitana.

