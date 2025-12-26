Hallan a Hombre Sin Vida en Sanitarios de la Central de Autobuses de Monterrey

Un nuevo hecho de violencia se suma al cierre de este 2025, luego de que la madrugada de este viernes 26 de diciembre fuera localizado el cuerpo de un hombre sin vida al interior de los baños de la Central de Autobuses de Monterrey, ubicada sobre la avenida Colón, cerca del cruce con Villagrán.

De acuerdo con los primeros reportes, usuarios del lugar alertaron a las autoridades tras encontrar a una persona inconsciente y desangrándose dentro de los sanitarios del área de comedor. Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima, de aproximadamente entre 45 y 50 años de edad, presentaba una grave lesión en el cuello, aparentemente provocada por un objeto cortante. A un costado del cuerpo fue localizado un trozo de cristal con manchas hemáticas, lo que hace suponer que pudo haber sido utilizado en el ataque.

Video: Investigan Muerte de Hombre en Baños en Central de Autobuses de Monterrey

Investigan muerte de hombre en Central de Autobuses

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si se trató de un autoatentado o si el hombre fue víctima de un asalto u otra agresión dentro de la central camionera. Será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de esclarecer los hechos.

El área fue acordonada durante varias horas mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las diligencias correspondientes, además del levantamiento de indicios. También se informó que se revisarán las cámaras de videovigilancia del inmueble para tratar de reconstruir los últimos momentos de la víctima y establecer si hubo participación de terceras personas.

Este caso ha generado preocupación entre usuarios y trabajadores de la central, al tratarse de un espacio de alta afluencia, donde se espera mayor seguridad, especialmente durante la madrugada.

