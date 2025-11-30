Fiesta Clandestina en San Pedro, Nuevo León: Más de 300 Menores Sin Poder Salir y 10 Detenidos

Autoridades municipales de San Pedro Garza García detuvieron a diez hombres tras llegar a una fiesta clandestina en una propiedad ubicada en el fraccionamiento San Patricio. El operativo se realizó luego de diversos reportes al C4 sobre ruido excesivo y, posteriormente, la denuncia de un padre preocupado debido a que su hija se encontraba incomunicada dentro del lugar.

Video: Detienen a 10 por Fiesta Clandestina en San Pedro Garza García

La Secretaría de Seguridad del municipio inició un monitoreo para ubicar la propiedad, pero en un primer intento no tuvo éxito. Sin embargo, tras una segunda llamada de alerta por parte de padres cuyos hijos estaban retenidos, se desplegó un operativo de seguridad.

Los reportes que alertaron a las autoridades de San Pedro Garza García

Según las primeras versiones, varios padres comenzaron a recibir mensajes de sus hijos, quienes afirmaban que no los dejaban salir de la fiesta. Esto generó preocupación inmediata y provocó nuevas llamadas a las autoridades para solicitar apoyo. Al llegar al sitio, los elementos de Seguridad confirmaron que había entre 350 y 400 menores retenidos dentro de la propiedad en el municipio de San Pedro.

Noticia relacionada: Analizan Grupo en Redes Sociales tras Denuncias por Trato Inapropiado a Menores en Nuevo León

Los elementos de la Secretaría de Seguridad, junto con personal de inteligencia, Policía Vial y Guardia Nacional, ingresaron a la propiedad por la fuerza para liberar a los menores. Al interior, encontraron un arma de fuego, dinero en efectivo, drogas, una báscula, cascos balísticos y decenas de botellas de alcohol. Los diez hombres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que dará seguimiento a la investigación. Durante el operativo, los padres fueron llamados uno por uno para recoger a sus hijos.

El secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis Curi, confirmó que la vivienda parecía abandonada y era rentada específicamente para fiestas clandestinas. Explicó que las invitaciones se enviaban por WhatsApp, convocando a los jóvenes con la promesa de alcohol y otras sustancias. El secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis Cur detalló que la intervención fue necesaria debido a que los menores no tenían permitido salir del inmueble, situación que derivó en el ingreso forzado de las autoridades.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

