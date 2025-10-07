Encuentran Presunta Arma de Fuego en Mochila de Alumno en Guadalupe, Nuevo León

Una situación alarmante se vivió la mañana de este martes 7 de octubre en una secundaria técnica del municipio de Guadalupe, luego de que personal docente detectara que un alumno presuntamente portaba un arma de fuego en su mochila.

Los hechos ocurrieron en la Secundaria Técnica No. 68, ubicada en la colonia Rincón de Guadalupe, sobre la calle Rincón de la Basílica en su cruce con Rincón de la Gruta. Fue a través de un reporte al 911 que se alertó a las autoridades sobre la presencia de un posible arma de fuego dentro del plantel.

Video: Hallan Presunta Arma de Fuego a Alumno de Secundaria en Guadalupe

Noticia relacionada: Rescatan a 3 Perros y una Víbora de un Derrame de Químicos en una Veterinaria en Guadalupe

De inmediato, la dirección escolar activó los protocolos de seguridad internos. Algunas aulas suspendieron clases de forma preventiva mientras se coordinaban con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de seguridad escolar, quienes llegaron poco después al lugar.

Investigan si se trata de un arma de fuego real

Los agentes ingresaron a uno de los salones donde se encontraba un estudiante de segundo grado, quien sería el presunto portador del arma. El objeto fue detectado oportunamente por maestros, quienes revisaron la mochila y dieron aviso a las autoridades antes de que se presentara alguna situación de riesgo.

En el sitio se realizó una inspección y de acuerdo con las autoridades, la supuesta arma fue asegurada para su análisis. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación para confirmar si se trata de un arma real y determinar la procedencia. Testigos señalaron que la respuesta fue rápida y que no se registraron incidentes mayores; sin embargo, la comunidad educativa mostró preocupación por lo ocurrido.

Aunque en el lugar no se observó la presencia de la Policía Municipal, fueron los agentes estatales quienes asumieron la investigación. Autoridades escolares hicieron un llamado a los padres de familia a revisar las pertenencias de sus hijos antes de enviarlos a clase y a mantener una comunicación cercana para evitar que situaciones similares se repitan.

Historias recomendadas: