Hallan Cuerpo Calcinado en Baldío de Juárez, Nuevo León; Investigan Homicidio

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este jueves 11 de diciembre en el municipio de Juárez, Nuevo León, tras el hallazgo de una persona sin vida que fue localizada en un baldío a un costado del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Lomas de Anzures.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre un incendio dentro de un terreno despoblado. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil municipal y policías de Juárez acudieron al sitio y, al ingresar, confirmaron que el fuego provenía del cuerpo de un hombre que se encontraba atado de manos y pies, con el rostro cubierto.

Video: Hallan a Hombre Calcinado en Juárez

Los rescatistas lograron sofocar las llamas; sin embargo, ya no había nada que hacer por la víctima, quien no presentaba signos vitales al momento de ser atendida. La zona fue acordonada de inmediato para permitir las labores de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Inician investigaciones por cuerpo calcinado

El hallazgo ocurrió en plena vía federal que conecta hacia el municipio de Cadereyta Jiménez, un punto que las autoridades han señalado como de tránsito constante y donde en los últimos meses se han reportado diversos incidentes vinculados a hechos de violencia.

Este homicidio se suma a la lista de eventos delictivos registrados durante los primeros días de diciembre, un mes que ha comenzado con un incremento notable en los reportes de seguridad dentro del área metropolitana.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones ni una posible línea de investigación, pero los agentes mantienen hermetismo mientras continúan con la recolección de evidencia.

