Hallan Feto Dentro de un Bote de Basura en el Sur de Monterrey

La tarde de este martes 23 de diciembre se registró un lamentable hallazgo en el sur del municipio de Monterrey, luego de que autoridades fueran alertadas por el descubrimiento de un feto al interior de un bote de basura, en la colonia Portal del Huajuco.

De acuerdo con los primeros informes, fue personal de una cuadrilla de recolección de basura del municipio quien realizó el hallazgo mientras efectuaba su recorrido habitual por la zona. Al momento de descender para vaciar los contenedores, los trabajadores se percataron de que en uno de los botes se encontraba el pequeño cuerpo, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Video: Hallan a Bebé Sin Vida en Camión de Basura en Monterrey

Los hechos ocurrieron poco después de las dos de la tarde, en el cruce de Camino de la Presa y Privada del Fraile. Al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey, así como personal del Servicio Médico Forense, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Autoridades investigan hallazgo de los restos encontrados

La zona permaneció resguardada mientras agentes investigadores iniciaron las indagatorias para esclarecer cómo y cuándo ocurrió el abandono. Como parte de las investigaciones, se revisan cámaras de seguridad ubicadas en el sector, con el objetivo de identificar a la persona o personas que pudieron haber arrojado el cuerpo en el contenedor de basura.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre la edad gestacional del feto ni sobre posibles responsables. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores avances.

Más allá de las circunstancias que rodean este hecho, el caso ha generado consternación entre vecinos y autoridades, al tratarse de una vida que apenas comenzaba y que terminó en condiciones que han conmocionado a la comunidad.

