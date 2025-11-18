Hallan a Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en su Casa en San Ángel Sur en Monterrey

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la parte alta de la colonia San Ángel Sur, en Monterrey, en lo que las autoridades investigan como un posible caso de homicidio.

La víctima fue identificada como José Guadalupe, de aproximadamente 45 años, quien trabajaba como instalador de minisplits y vivía solo desde hace algunas semanas tras separarse de su esposa.

Video: Hallan a Hombre Muerto con Huellas de Violencia en Monterrey

El hallazgo ocurrió la mañana de este martes 18 de noviembre, luego de que sus compañeros de trabajo acudieran a buscarlo al no presentarse a laborar. Al ingresar al domicilio, ubicado sobre la calle Valle Verde, en su cruce con Emiliano Zapata, encontraron al hombre sin vida, atado con un cable de cargador de teléfono celular y con evidentes huellas de violencia..

Noticia relacionada: Roba Comando Armado Caja Fuerte de Negocio en Apodaca:

Inicia investigación por homicidio en Monterrey

De acuerdo con vecinos, José Guadalupe era conocido en la zona y en días recientes algunos amigos acudían a visitarlo para convivir y beber, aunque desde el fin de semana dejaron de verlo. Señalaron que el pasado lunes 17 de noviembre fue día festivo, por lo que no hubo actividad laboral, y fue hasta este martes cuando sus compañeros descubrieron la escena.

Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales aseguraron el área en tanto peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las primeras indagatorias. Los investigadores estiman que el hombre habría muerto al menos dos días antes de ser encontrado, aunque será la autopsia la que determine el tiempo exacto y la causa de la muerte.

El caso ocurre en un contexto de incremento reciente en los hechos violentos registrados en Nuevo León. Tan solo entre viernes, sábado y domingo se contabilizaron ocho muertes violentas, y el lunes, de acuerdo con cifras federales, se registraron tres más. Autoridades esperan esclarecer este nuevo caso y evitar que quede impune, como ha sucedido con otros similares en la entidad.

Historias recomendadas: