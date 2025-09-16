Hallan Tigre en Casa; Tras Denuncia por Acumulación de Llantas en Escobedo, Nuevo León

Autoridades municipales de Escobedo, Nuevo León detectaron una acumulación irregular de llantas en un domicilio ubicado en la calle Vía Nilo, en la colonia Nexxus Platino, segundo sector. Durante la inspección para retirar los neumáticos y cuestionar a los responsables sobre la situación, los oficiales se llevaron una inesperada sorpresa, al encontrar un cachorro de tigre, de aproximadamente mes y medio de edad.

El hallazgo llamó rápidamente la atención de Bienestar Animal del municipio de Escobedo, cuyos elementos acudieron al lugar para resguardar al cachorro de Tigre.

Video: Detectan Acumulación de Llantas y Hallan Cachorro de Tigre en Escobedo, Nuevo León

Mientras se realizaba la revisión y el retiro de las llantas, se desplegó un macrooperativo en el fraccionamiento de Escobedo, ya que la situación implicaba posibles riesgos tanto por la acumulación de neumáticos como por la presencia del felino en un domicilio particular. Durante el operativo, dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad. Además, se aseguró una camioneta de redilas que estaba relacionada con el lugar y se retiró un número considerable de llantas que representaban un foco de riesgo para la zona.

Las pilas de neumáticos se encontraban en la parte trasera de la vivienda, donde se halló al tigre, lo que generó preocupación entre las autoridades por la seguridad del animal y de los vecinos.

La procedencia del ejemplar aún no ha sido acreditada, por lo que las investigaciones continuarán con la intervención del Gobierno Federal, dado que este tipo de animales están bajo regulación especial y requieren permisos tanto para su adquisición como para su resguardo.

El cachorro de Tigre fue entregado a elementos de la PROFEPA de Nuevo León

Posteriormente, el cachorro fue entregado a elementos de la PROFEPA, quienes se encargarán de determinar el origen del animal y asegurar su bienestar. Las autoridades indicaron que, aunque el tigre se ve inofensivo por su corta edad, representa un potencial riesgo conforme crezca, por lo que su manejo y cuidado deberán seguir protocolos estrictos. Por ahora, el cachorro tigre permanece bajo resguardo oficial, mientras se realiza la investigación para esclarecer cómo llegó al domicilio y quién es responsable de su tenencia ilegal.

