Hombre Acusado de Fraude Millonario en Nuevo León es Detenido con Apoyo de Interpol en España

Un presunto defraudador financiero de Nuevo León fue capturado en España gracias a un operativo internacional encabezado por Interpol. Se trata de Víctor Hugo, de 31 años, señalado como uno de los socios o directivos de la empresa Peak, la cual es investigada por un millonario esquema de fraude contra inversionistas locales.

El fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, informó que la detención se realizó en Madrid después de que la dependencia emitiera una alerta roja internacional para dar con su paradero. El hombre había huido del país cuando supo que las autoridades ya lo investigaban por múltiples denuncias de fraude.

El día de ayer se detuvo a un directivo de la empresa Peak, que tiene unos fraudes aquí en la ciudad de alrededor de 145 a 150 millones de pesos. Con motivo de una alerta roja que se había enviado a Interpol, nos avisaron las autoridades españolas que fue detenido

Un esquema de inversión con rendimientos sospechosos

De acuerdo con las pesquisas, la empresa Peak ofrecía atractivos esquemas de inversión que prometían rendimientos mensuales de hasta un 24 %, cifras que, según la autoridad, deben encender alertas entre la población.

Hasta el momento se han abierto entre 8 y 14 carpetas de investigación por denuncias de inversionistas que aseguran haber sido engañados. Se estima que el monto total defraudado asciende a más de 150 millones de pesos, aunque la cifra podría incrementarse conforme avancen las indagatorias.

Tras recibir las primeras denuncias, Víctor Hugo abandonó Nuevo León con rumbo a Europa, presuntamente para evadir la acción de la justicia. Fue localizado en Madrid gracias a la cooperación entre autoridades mexicanas e internacionales, y se espera que en los próximos días inicien las gestiones para su extradición a México, donde enfrentará los cargos correspondientes.

La Fiscalía estatal no ha detallado el número exacto de afectados ni los periodos en los que ocurrieron los fraudes, pero adelantó que la investigación se mantiene abierta y que podrían presentarse más víctimas conforme avance el proceso.

El fiscal Javier Flores exhortó a todas las personas que hayan sido defraudadas por Víctor Hugo o por la empresa Peak a acercarse a la Fiscalía para presentar su denuncia formal y fortalecer las investigaciones.

