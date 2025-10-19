Hombre Cae Desde 8 Metros de Altura a Canalón y Sufre Graves Lesiones en Monterrey

Una fuerte movilización de cuerpos de rescate se registró la mañana del domingo 19 de octubre en la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey, luego de que un hombre cayera a un canalón ubicado en el cruce de las calles Aslán y Cabezada. Según los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, quien cayó desde una altura estimada entre 7 y 8 metros.

El incidente generó una inmediata respuesta de elementos de Protección Civil de Monterrey , Bomberos de Nuevo León y personal de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindar los primeros auxilios.

Video: Cae Hombre a Canalón Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Colonia San Bernabé en Monterrey

De acuerdo con testigos entrevistados en el lugar, el individuo se encontraba caminando por las orillas del canalón, cuando de pronto perdió el equilibrio y cayó al fondo del mismo. En el sitio, las autoridades lograron ubicar al hombre y comenzaron las labores de rescate.

El uso de equipo especializado fue clave para el rescate de un hombre en Monterrey

El hombre quedó gravemente lesionado, especialmente en sus piernas, por lo que se requería una operación de rescate vertical, utilizando equipo especializado. En las imágenes se pudo observar cómo los rescatistas lo colocaron cuidadosamente en una camilla, con el objetivo de subirlo de manera segura y trasladarlo a una clínica para su atención médica.

A pesar de la gravedad del accidente, la rápida acción de los cuerpos de emergencia permitió estabilizar al herido en el sitio, y posteriormente canalizarlo para una valoración más precisa. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del afectado ni su estado de salud definitivo, pero se espera que las autoridades brinden mayor información en las próximas horas.

Con información de Vladimir Tuexi / Noticias N+

RR