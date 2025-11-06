Hombre Cae de las Escaleras del Metro en Monterrey; Fue Trasladado a un Hospital

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este jueves en los alrededores de la estación Cuauhtémoc del Metro de Monterrey, luego de que un hombre cayera desde lo alto de las escaleras ubicadas sobre la calle Jiménez, casi en su cruce con la avenida Colón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:20 de la tarde, cuando usuarios del transporte público reportaron que una persona había caído desde varios metros de altura. De inmediato, testigos solicitaron el apoyo de las autoridades y personal de seguridad de la estación.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron al hombre tendido sobre el asfalto de la avenida Colón. Tras brindarle los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Video: Moviliza Reporte por Caída de Hombre en Metro de Monterrey

Noticia relacionada: Denuncian Presunto Maltrato Animal en García: Vecino Rocía Aerosol a Perritos

Autoridades investigan caída de hombre

Agentes ministeriales acudieron a la zona para tomar declaraciones de testigos y del personal de vigilancia, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el incidente y descartar otras versiones.

El área permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos mientras los rescatistas realizaban las labores de atención y los agentes levantaban los primeros reportes.

Usuarios frecuentes del Metro aprovecharon para señalar la falta de mantenimiento y vigilancia en algunas zonas del sistema, sobre todo en la Línea 1, una de las más concurridas. Consideraron necesario reforzar la seguridad y señalización en los accesos y escaleras para evitar accidentes similares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre ni mayores detalles sobre su condición médica.

Historias recomendadas: