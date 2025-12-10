Hombre de la Tercera Edad Muere Tras paro Cardíaco Mientras Conducía en Monterrey

Un hombre de la tercera edad murió este miércoles 10 de diciembre luego de sufrir un paro cardíaco mientras conducía su vehículo sobre la avenida Madero, a la altura de la calle Doctor Alfredo Piñeiro, justo frente a la Facultad de Medicina de la UANL, en Monterrey. El incidente provocó además un choque por alcance y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba en un automóvil blanco en dirección de oriente a poniente cuando, repentinamente, presentó la falla médica que lo llevó a perder el control del vehículo. Tras la descompensación, impactó por alcance a otra unidad que circulaba metros adelante.

Los primeros respondientes fueron elementos de seguridad interna de la Facultad de Medicina, quienes se acercaron para auxiliar al hombre. Minutos después, una alumna que presenció la situación intentó brindarle maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos, el conductor no respondió.

Inicia investigación por muerte de hombre

Al sitio arribaron ambulancias y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes únicamente confirmaron el fallecimiento del hombre, que vestía pantalón de mezclilla y camisa de vestir.

Posteriormente, personal de Protección Civil de Monterrey y policía municipal resguardaron el área y cerraron la circulación en la avenida Madero, desviando a los automovilistas hacia la lateral para permitir las labores de los rescatistas y evitar nuevos accidentes.

Minutos más tarde llegó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron con la recolección de indicios y realizaron el levantamiento correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación y confirmar la causa del deceso.

La movilización provocó tráfico en la zona hospitalaria y universitaria durante varios minutos. Las autoridades exhortaron a los conductores a circular con precaución y a respetar las indicaciones del personal en el área.

