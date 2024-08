Hombre es Asesinado a Puñaladas en su Casa en San Nicolás

Un hombre fue ejecutado con el tiro de gracia, cuando se encontraba descansando dentro de su casa en la colonia Encinos Residencial del municipio de García, Nuevo León. Los vecinos dicen que no escucharon cuando le dispararon a la víctima.



El crimen ocurrió en una casa que no cuenta ni con puertas, ventanas en la calle Córdoba, cerca del cruce con la avenida Boulevard las Plazas.



Tras el reporte de una persona sin vida al interior, llegó la Policía de García quienes confirmaron la ejecución. La víctima que no fue identificada, se encontraba dentro de la propiedad que aparentemente había tomado de manera irregular meses atrás .



A decir de los vecinos, es una persona armada la que sale corriendo del domicilio, quien presuntamente habría cometido el crimen .



Aunque el domicilio no cuenta con los servicios básicos, se aprecian cámaras de seguridad al exterior.

Con información de Ray Elizalde, Marco Duarte. N+

