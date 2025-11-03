Atropellan a Hombre y Encuentran el Auto con su Cuerpo en la Colonia Las Brisas en Monterrey

Un hombre murió tras ser atropellado durante los primeros minutos del lunes 3 de noviembre en la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la calle 2 de Abril, al sur de Monterrey. El reporte de una persona arrollada movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil de Monterrey y a paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar al lugar confirmaron el fallecimiento del hombre.

En el sitio se encontraron restos humanos esparcidos sobre la carpeta asfáltica, lo que dificultó su identificación, debido a la magnitud del impacto, el cuerpo de la víctima se encontraba mutilado, sin posibilidad de determinar su sexo o características físicas al momento del hallazgo.

Tras confirmarse el deceso, elementos de Tránsito de Monterrey cerraron temporalmente la circulación de la avenida Eugenio Garza Sada, desde Alfonso Reyes hacia el sur. Agentes Ministeriales y Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron el levantamiento de evidencias y el rastreo del vehículo responsable del atropello.

Hallan el vehículo responsable en la colonia Las Brisas en Monterrey

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades lograron ubicar el automóvil implicado. El vehículo fue encontrado abandonado en las calles Topilco y Nautla, en la colonia Las Brisas, aproximadamente a 1.2 kilómetros del lugar del accidente, en el interior del coche se hallaron restos del cuerpo, los asientos cubiertos con manchas de sangre y el parabrisas completamente destrozado. De acuerdo con las primeras indagatorias, el impacto habría ocurrido a gran velocidad.

Una parte del cuerpo quedó sobre la avenida Garza Sada y la otra dentro del automóvil. El automóvil en color gris presentaba varios vasos con bebidas alcohólicas en su interior, lo que hace presumir que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. El responsable huyó del lugar tras el impacto, dejando el vehículo abandonado.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para localizar al presunto responsable.

