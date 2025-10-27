Vinculan a Proceso a Hombre Acusado de Provocar Muerte de Chofer de Camión en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez de control calificó como legal la detención de un hombre acusado de causar la muerte de un chofer de transporte urbano en el centro de Monterrey, durante hechos registrados el pasado 24 de octubre.

El imputado fue identificado como Antonio “N”, de 45 años de edad, quien enfrenta cargos por el delito de homicidio preterintencional, es decir, cuando se provoca la muerte de una persona sin la intención directa de matarla, pero a consecuencia de una agresión.

Chofer muere tras altercado con pasajero en Monterrey

De acuerdo con la carpeta de investigación, el incidente ocurrió sobre la avenida Bernardo Reyes, cerca de la Calzada Francisco I. Madero, cuando el señalado discutió y agredió físicamente al conductor de un camión de la ruta 140, identificado como Lino, de 54 años de edad.

Minutos después del altercado, el chofer perdió la vida. Los peritajes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinaron que la causa del fallecimiento fue un taponamiento cardíaco secundario a ruptura miocárdica, consecutiva a un infarto agudo, derivado del episodio de violencia que había sufrido.

Durante la audiencia de imputación, celebrada el 27 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que acreditan la presunta responsabilidad del detenido. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y concedió la ampliación del plazo constitucional solicitada por la defensa para definir la situación jurídica del acusado.

La audiencia se reanudará el próximo 31 de octubre, cuando se resolverá si Antonio “N” será vinculado a proceso por la muerte del chofer.

