Hombre Incendia su Casa en la Colonia Fomerrey 51 y es Agredido Minutos Después en Monterrey

Un hombre provocó un incendio dentro de su propia vivienda en la colonia Fomerrey 51, al norte de Monterrey, y minutos más tarde fue golpeado por varios sujetos que llegaron a bordo de un automóvil. El incidente comenzó cuando vecinos notaron que de una de las habitaciones de la vivienda salían llamas y humo. De inmediato, uno de los hermanos del afectado, identificado como el mayor de la familia, intentó sofocar el fuego utilizando una manguera de jardín. Gracias a su rápida acción, el incendio no se extendió más allá de esa habitación.

Momentos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, quienes terminaron de controlar las llamas. También acudieron al sitio personal de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, así como una ambulancia para brindar atención a algunas personas que presentaban síntomas de intoxicación por el humo. Una vez que los rescatistas y autoridades se retiraron del lugar, la familia permaneció en la vivienda.

Sin embargo, poco después, un carro llegó con varias personas a bordo, quienes descendieron del vehículo y comenzaron a golpear a Luis Alfredo, un hombre de 39 años, señalado como quien habría iniciado el incendio. Tras la agresión, los atacantes escaparon del sitio, lo que obligó a que nuevamente acudieran elementos de Protección Civil y unidades de Fuerza Civil para atender la situación.

Luis Alfredo presentaba varios golpes, principalmente en la cabeza y en el oído izquierdo, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de los rescatistas. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Metropolitano, donde quedó bajo observación médica.

Las autoridades permanecieron en el domicilio para realizar las investigaciones correspondientes, tanto sobre el origen del incendio como sobre la agresión que sufrió el hombre. Hasta el momento no se ha confirmado si los atacantes tenían alguna relación con el afectado ni las causas que los llevaron a golpearlo.

El lugar quedó resguardado por Fuerza Civil mientras se levantaban los primeros reportes y se entrevistaba a los familiares y vecinos. Por lo pronto, las autoridades continuarán las indagatorias para determinar las causas del incendio y ubicar a las personas que participaron en la agresión.

Con información de Alejandro Rodríguez/ Noticias N+

RR