Muere Hombre Atropellado y Arrastrado Más de 150 Metros en Av. Lázaro Cárdenas en Monterrey

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en el sur de Monterrey, luego de que su cuerpo fuera arrastrado varios metros sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Alfonso Reyes. El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vialidad durante la mañana.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo sin vida fue localizado en la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, al exterior de un negocio de lavado de autos. Las condiciones en las que fue encontrado llamaron la atención de las autoridades, ya que presentaba huellas evidentes de arrastre.

Arrastre de más de 150 metros

Según información proporcionada por una fuente cercana a los hechos, el hombre habría sido atropellado por un vehículo que lo arrastró al menos 150 metros. Las marcas sobre el pavimento se extendían en el sentido de la avenida Eugenio Garza Sada hacia la zona del municipio de San Pedro, lo que permitió a las autoridades dimensionar la magnitud del incidente.

Hasta el momento, no se ha informado si el conductor responsable permaneció en el lugar o se dio a la fuga, situación que será determinada por las investigaciones correspondientes.

Al sitio acudió personal de Protección Civil de Monterrey, elementos de la Cruz Roja y agentes de Vialidad municipal. A su llegada, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes. Cabe destacar que el incidente ocurrió a unos metros de la Unidad Médica Familiar número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual suspendió temporalmente sus actividades debido a la situación.

Derivado de este hecho, los carriles laterales de la avenida Lázaro Cárdenas fueron cerrados, lo que ocasionó afectaciones viales en la zona. Sin embargo, el tráfico no colapsó, ya que las autoridades implementaron desvíos desde algunos metros antes, incluso desde el bulevar Acapulco.

Asimismo, se informó que el flujo vehicular fue menor al habitual, debido a que durante estos días festivos disminuye la actividad laboral en la ciudad. Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones.

Hasta el cierre de esta información, el hombre no había sido identificado de manera oficial.

