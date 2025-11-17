Hombre Pierde Urna con Cenizas de su Madre al Salir de Bar en Monterrey; Policías la Recuperan

Un hombre de 42 años de edad, recuperó la urna con las cenizas de su madre, luego de perderlas al salir de un bar en la ciudad de Monterrey. Fue el pasado fin de semana cuando el sujeto extravió la mochila en la que llevaba los restos de progenitora.

Después de pasar días y horas de angustia, los elementos de la Policía de Monterrey le ayudaron al hombre a recuperar la urna con las cenizas de su madre, que fue localizada en el cruce de las calles Pino Suárez y Reforma, luego de que las autoridades recibieran una llama de emergencia reportando la mochila abandonada, que estaba extraviada.

Hasta el momento, se desconoce la razón por la cuál el hombre de 42 años se llevó al bar una mochila con la urna de las cenizas de su madre, quien falleció hace 5 años. Lo único que reportaron las autoridades es que al salir del establecimiento el hombre ya no encontró los restos y reporto el extravío a las autoridades de Monterrey, quienes lograron recuperarla y entregársela.

Detienen a hombre por robo a tienda departamental de Monterrey en Buen Fin

Un hombre fue detenido por la Policía de Monterrey tras ser sorprendido robando mercancía de una tienda departamental en la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La detención se produjo en el cruce de Insurgentes y Bolivia, como parte del Operativo Buen Fin 2025.

El sujeto, originario de la Ciudad de México e identificado como Carlos Antonio "N" de 34 años de edad, fue detectado por el personal de seguridad de la tienda. Introdujo diversas prendas de caballero en una mochila que tomó del mismo establecimiento y activó los sensores al intentar salir sin pagar.

