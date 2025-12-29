Hombre Resulta Gravemente Herido al Ser Atropellado por Camión en Monterrey

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un camión que se dio a la fuga, en hechos registrados sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Palmiras, al sur del municipio de Monterrey.

El incidente ocurrió durante las primeras horas de este lunes 29 de diciembre, cuando la víctima fue embestida por un camión de color blanco mientras se encontraba en dicha vialidad. Tras el impacto, el conductor responsable no detuvo su marcha y huyó del lugar, dejando al hombre tendido sobre el pavimento con múltiples lesiones de consideración.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. De acuerdo con el reporte de los rescatistas, el hombre presentaba un estado de salud delicado, por lo que fue estabilizado en el lugar antes de su traslado.

Inicia investigación para deslindar responsabilidades

Posteriormente, el afectado fue llevado de urgencia a una clínica ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde quedó internado bajo observación médica especializada. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial su identidad ni su estado de salud actualizado.

Elementos de tránsito y autoridades correspondientes realizaron el acordonamiento del área para facilitar las labores de auxilio y recabar información que permita dar con el paradero del conductor involucrado. Asimismo, se inició una investigación para determinar las causas del atropello y deslindar responsabilidades.

