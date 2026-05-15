Hombre Resulta Lesionado Tras Derrumbe en Vivienda Abandonada en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre en situación de calle resultó gravemente lesionado la mañana del viernes 15 de mayo luego de quedar atrapado bajo los escombros de una vivienda colapsada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El accidente fue reportado alrededor en un domicilio ubicado sobre la calle Del Prado 279, en la colonia Portal de Xochimilco, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos y corporaciones municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, el lesionado presuntamente intentaba extraer varilla y cobre de la estructura cuando parte del inmueble colapsó sobre él. Autoridades señalaron que la construcción ya presentaba severas fracturas y condiciones de riesgo, situación que aparentemente no fue advertida por el hombre antes del derrumbe.

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Trasladan a hombre a Hospital Universitario

A la llegada de los cuerpos de auxilio, el masculino se encontraba atrapado entre los escombros, por lo que rescatistas iniciaron maniobras utilizando equipo hidráulico y polines para estabilizar la estructura y evitar otro colapso mientras realizaban las labores de rescate.

Tras varios minutos de trabajo coordinado entre elementos de Protección Civil Guadalupe y Bomberos Guadalupe, el hombre logró ser liberado y posteriormente fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

La persona lesionada fue identificada como Juan Bolaños, de 56 años de edad, quien presentaba múltiples golpes, laceraciones en distintas partes del cuerpo y una probable fractura en la extremidad inferior izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

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