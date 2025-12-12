Hombre Roba Campana de Iglesia en Montemorelos, Nuevo León

En plena madrugada y aprovechando la falta de vigilancia, un hombre a bordo de una motocicleta robó la campana de la Iglesia católica Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la comunidad Los Arroyos, en el municipio de Montemorelos.

El atraco quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observó al presunto delincuente salir de la iglesia con una campana, para luego cargarla en su vehículo ligero. Vecinos relataron que el robo se descubrió cuando, a la hora habitual, el tradicional llamado a misa nunca sonó, algo que de inmediato encendió la alerta entre los habitantes.

Roba campana y se va en su motocicleta

De acuerdo con testimonios de la comunidad, la iglesia tiene más de 60 años de historia, y la campana formaba parte de ella desde su construcción. Los pobladores presumen que el ladrón retiró el badajo para evitar que el movimiento generara ruido y pudiera ser detectado. Después, se colocó la campana en la espalda y la aseguró sobre la motocicleta antes de huir tranquilamente del lugar.

Feligreses y vecinos mencionaron que el sujeto tomó rumbo al centro de Montemorelos, por lo que no descartan que intente venderla como chatarra. Por ello, hicieron un llamado a negocios de metal y reciclaje para que no compren el objeto y reporten cualquier intento de venta a las autoridades.

El robo ha causado molestia e indignación entre los habitantes, quienes consideran la campana un símbolo importante de identidad comunitaria y parte esencial de sus tradiciones religiosas. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna detención relacionada con el caso, mientras autoridades locales ya analizan los videos de seguridad para dar con el responsable.

