Hombre Sobrevive a Ataque Armado en Monterrey; Investigan Posible Intento de Asalto

Un hombre sobrevivió a un ataque armado registrado la mañana de este jueves 30 de abril en calles del centro de Monterrey, luego de ser herido de bala en lo que preliminarmente se investiga como un posible intento de asalto.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Jerónimo Treviño, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego al exterior de varias propiedades, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la Policía de Monterrey, quienes localizaron a un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego.

Video: Hombre Sobrevive a Intento de Asesinato en Monterrey

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Víctima recibe dos impactos de bala

La víctima fue identificada como José González Mata, de 41 años de edad, quien presentaba dos impactos de bala en el pecho, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladado de urgencia a un hospital para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba consciente al momento de ser atendido por socorristas, aunque su estado de salud no ha sido actualizado por las autoridades.

Elementos de la Policía Regia acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes comenzaron con el levantamiento de evidencias balísticas y entrevistas a posibles testigos. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil de la agresión, aunque una de las principales líneas apunta a que el ataque estaría vinculado con un intento de asalto en la zona centro de Monterrey.

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