Asaltan a Familia Dentro de su Casa en Fraccionamiento Privado en Guadalupe, NL; Amarran a Menor

Se registró un hecho de inseguridad este lunes 22 de diciembre en el fraccionamiento Santa Clara, el municipio de Guadalupe, luego de que hombres armados ingresaran a una privada hasta la calle Valentín Gómez Farías, un asalto a mano armada en contra de una familia al interior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros informes los presuntos delincuentes descendieron de un vehículo y, al ingresar a la casa, se percataron de la presencia de los integrantes de la familia. Durante el asalto, trascendió que una menor de 16 años fue amarrada y resultó con algunas lesiones.

Aún se desconoce si los padres de familia también fueron amarrados; sin embargo, las autoridades confirmaron que ellos y la menor se encontraban al interior del domicilio al momento de los hechos.

Elementos de la Policía de Guadalupe resguardando la zona, así como personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para iniciar las diligencias correspondientes y reforzar la indagatoria.

Presuntos delincuentes habrían ingresado mediante código QR al fraccionamiento

Cabe de destacar que el acceso al fraccionamiento se realiza mediante un código QR generado por los residentes para sus visitantes o a través de un tag electrónico. Debido a esto, se presume que los responsables pudieron haber contado con la autorización de acceso, lo que abre la línea de investigación hacia un posible conocido o alguien que facilitó el ingreso al vehículo en el que se trasladaban los agresores.

Las autoridades informaron que el fraccionamiento cuenta con cámaras de seguridad, por lo que ya se revisan las grabaciones para identificar el vehículo y a los dos hombres que viajaban a bordo. El asalto habría ocurrido aproximadamente una hora y media antes del arribo de las autoridades, lo que permite contar con un margen de tiempo reducido para el análisis de los videos.

Hasta el momento no se ha determinado qué fue lo que se llevaron los presuntos delincuentes, ya sea dinero en efectivo o pertenencias de la familia. Lo único confirmado es que la menor fue amarrada y lesionada.

El hecho ocurrió a plena luz del día, situación que ha generado preocupación entre los vecinos, ya que, pese a contar con caseta de vigilancia, cámaras y control de acceso, estos mecanismos no garantizaron la seguridad en esta ocasión. Las autoridades continúan con la investigación y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información conforme avancen las indagatorias.

Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

