Roban y Queman Camioneta tras Privar de la Libertad a Pintor en Monterrey Nuevo León

Durante la mañana de este 25 de noviembre se registró un violento robo de vehículo en la zona de la Alianza, cerca de la Avenida del Palmar y del gran canalón que conecta con la avenida Lincoln. Sujetos armados interceptaron a un pintor que realizaba labores de mantenimiento y le cerraron el paso para despojarlo de su camioneta. La víctima, quien circulaba por el área mencionada, fue sorprendida por los hombres armados quienes no solo le quitaron el vehículo, sino que presuntamente lo privaron momentáneamente de su libertad en el lapso en que se llevaban la unidad.

Video: Roban Camioneta La Vuelcan y La Queman en Colonia La Alianza en Monterrey

Durante el trayecto posterior al robo, los delincuentes perdieron el control del vehículo y provocaron que éste volcara, quedando con las llantas hacia arriba. Lejos de abandonar la escena tras la volcadura, los responsables decidieron incendiar la camioneta antes de huir, la unidad se encontraba envuelta en llamas. Aunque la volcadura pudo haber sido incidental, se destacó que el incendio del vehículo fue completamente intencional.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de la Alianza Monterrey, Bomberos de Nuevo León y personal de Fuerza Civil para atender la emergencia y comenzar las investigaciones correspondientes. El intenso despliegue en la zona permitió controlar el fuego y asegurar el área.

La persona que había sido privada de su libertad se encuentra en buen estado de salud, según los primeros reportes. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer la secuencia completa de los hechos y confirmar la participación de los sujetos involucrados en el robo y la agresión.

Autoridades investigan y trascienden posibles detenciones en Monterrey

De manera extraoficial, trascendió que podría haber detenidos en la misma zona de la Alianza. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. Se mencionó que la presunta captura habría sido realizada por elementos de Fuerza Civil, y que los sospechosos ya estarían bajo resguardo. Se espera un comunicado oficial que determine si estas detenciones están directamente vinculadas a este incidente.

Las autoridades mantienen presencia en el sector mientras continúan recopilando evidencia y testimonios de la población. El caso permanece bajo investigación, y se trabaja para aclarar plenamente lo ocurrido, así como para identificar a todos los responsables del delito.

