Conductor Pierde el Control y Se Estrella contra Parabús; Hay Un Lesionado en Guadalupe, NL

Un conductor que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un parabús, dejando a una persona lesionada en la avenida Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe. El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero, generando movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales. De acuerdo con la información, una persona que se encontraba esperando el camión resultó lesionada luego de que un automóvil se impactara contra la estructura.

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control del vehículo, lo que provocó el choque. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Benito Juárez, a la altura de la colonia Paraíso, en el municipio de Guadalupe.

Tras perder el control, el automovilista se proyectó contra el parabús, causando severos daños en la estructura. Debido al impacto, una persona fue arrollada y resultó con lesiones de consideración. Testigos en el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Daños materiales y atención a lesionado

El parabús terminó completamente destruido a consecuencia del choque. Además, parte de un poste resultó dañado, así como una cabina destinada para realizar llamadas de emergencia, lo que evidenció la fuerza del impacto. Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la persona lesionada.

Posteriormente, paramédicos realizaron el traslado del herido a un hospital de la localidad debido a las lesiones serias que presentaba. Elementos de Tránsito municipal de Guadalupe arribaron al lugar para acordonar la zona y asegurar el área, además de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.

El percance provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la avenida Benito Juárez mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad involucrada.

